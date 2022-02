Indenizações de R$ 5,4 bi em 2021

publicidade

As seguradoras habilitadas no Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, do Ministério da Agricultura, pagaram R$ 5,4 bilhões em indenizações aos agricultores durante 2021. O valor representa um crescimento nominal de 115% sobre os R$ 2,5 bilhões pagos em 2020. O diretor do Departamento de Gestão de Riscos do ministério, Pedro Loyola, lembra que essas são informações contábeis do ano civil, calculadas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), sendo necessário aguardar o ano safra (julho a junho) e a vigência das apólices contratadas em 2021 para analisar a sinistralidade.