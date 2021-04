Inscrições para programa StartupRS Agritech estão abertas

publicidade

As inscrições para a Turma 4 do programa StartupRS Agritech, do Sebrae RS, estão abertas até 25 de abril e devem ser feitas por meio do site da instituição. A atividade, que inicia em maio e se estende até novembro deste ano, é voltada para empreendedores com startups, com ou sem CNPJ, de todo o Estado que visem desenvolver aplicativos para o agronegócio.

A iniciativa prevê abordar conteúdos como design thinking, marketing e vendas, revisão da modelagem e pré-pitch e demoday, por meio de consultorias, workshops online, mentorias e ações de mercado. O custo é de 5 parcelas de R$ 290,00. Startups egressas do StartupRS Start terão apoio de até 20% no valor total para participar do programa.

*Sob supervisão de Elder Ogliari