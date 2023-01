Languiru fomenta armazenagem de milho

publicidade

A cooperativa Languiru anunciou uma nova modalidade de trabalho com seus associados. Trata-se da Poupança Grãos, sistema por meio do qual armazena o milho dos produtores até que escolham a melhor época para vendê-lo, de acordo com as opções ofertadas. Conforme a Languiru, o valor a receber tem como parâmetro a opção à vista (14 dias), fixado na data escolhida, sem descontos e corrigido pelo índice de poupança acrescido de 10%.

A iniciativa inegra o processo de reposicionamento de mercado da cooperativa como a melhor opção de recebimento, armazenamento e beneficiamento de grãos, com pontos estrategicamente localizados. Se optar pela modalidade da Poupança Grãos, os agricultores podem entregar a colheita em Teutônia, na Unidade de Recebimento de Grãos do Bairro Alesgut ou na Cerealista Markus do Centro Administrativo; em Estrela, na Unidade de Recebimento, Armazenamento e Beneficiamento de Grãos no Complexo Portuário, na própria Fábrica de Rações ou ainda na Cerealista Markus em Linha Geraldo; em Cruzeiro do Sul, na Arla; em Venâncio Aires, na Unidade de Recebimento de Grãos do Agrocenter Languiru; em Taquari, na Certaja; em General Câmara, na Apomedil; e em Rio Pardo, na Coparroz.

