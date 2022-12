Languiru inaugura instalações na área portuária de Estrela

publicidade

Após anunciar seu ingresso no segmento de grãos, a Cooperativa Languiru inaugurou nesta sexta-feira (16) sua estrutura na área portuária de Estrela. Com capacidade para recebimento, processamento, limpeza, secagem, armazenagem e expedição especialmente de milho e soja, as instalações ainda passam por manutenção preventiva, devendo estar prontas para receber a produção de associados e demais agricultores de todo o Estado já na safra atual, a partir de janeiro de 2023.

A estrutura fica próximo à Fábrica de Rações Languiru, na BR 386. No total, são 9,6 hectares de área, incluindo dez silos verticais metálicos, com capacidade para 3 mil toneladas cada, e um armazém graneleiro, com capacidade para 30 mil toneladas de grãos; dois secadores de grãos; duas moegas; balança rodoviária e prédios anexos que podem ser utilizados como depósito de ensacados, farelos, insumos e grãos em geral, além de ponto de venda para os associados.