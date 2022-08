Lavouras de trigo resistem à queda de granizo no Rio Grande do Sul

publicidade

A chuva acompanhada de granizo que atingiu o Rio Grande do Sul na segunda-feira (15) assustou, mas não trouxe prejuízo às lavouras de trigo no Estado. Segundo o coordenador da Área de Culturas e de Defesa Sanitária Vegetal da Emater/RS-Ascar, Elder Dal Prá, a queda de granizo foi registrada em vários pontos do Estado, mas de forma localizada, e não impactará a produção e os níveis de produtividade projetados para a safra 2022. Na maior parte da área de cultivo, explica o engenheiro agrônomo, o trigo está em estágio de desenvolvimento vegetativo, o que minimiza os danos causados por esse tipo de fenômeno.

Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Ijuí, uma das principais regiões produtoras do Estado, onde a semeadura do trigo já foi concluída e a cultura soma 360 mil hectares nesta safra, houve ocorrência de granizo principalmente no município de Jóia, sem impacto nas lavouras. “Praticamente todos os (44) municípios da região já se manifestaram. Até o momento, não conseguimos identificar danos”, diz o extensionista Gilberto Bortolini. Segundo o agrônomo, a região já deu início também ao plantio do milho, que deve se intensificar no final de agosto e no início de setembro.

Nas regionais administrativas da Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen, Passo Fundo e Erechim, com áreas de cultivo de trigo estimadas em, respectivamente, 164 mil hectares, 121 mil hectares e 69 mil hectares, o plantio do cereal também já se encerrou e não há relatos de danos acarretados pelo granizo. A previsão de geada no próximo final de semana, porém, sinaliza preocupação para as lavouras do Estado em que o trigo se encontra em estágio reprodutivo, alerta Dal Prá. “Se essa geada ocorrer de forma geral, podemos ter um impacto maior, principalmente na Região Noroeste, que é onde se planta primeiro”, avalia o agrônomo.

Neste ano, a triticultura alcança 1,42 milhão de hectares no Rio Grande do Sul. A Emater/RS-Ascar projeta uma colheita de cerca de 4 milhões de toneladas de trigo, com produtividade média de 2.822 quilos por hectare.