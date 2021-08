Maçã de São Joaquim obtém Indicação Geográfica

publicidade

A maçã Fuji da região de São Joaquim (SC) conquistou o selo de Indicação Geográfica (IG) com Denominação de Origem (DO), outorgado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) nesta semana. Com isso, a fruta colhida no Planalto Sul catarinense passa a ser reconhecida por características exclusivas e essencialmente ligadas ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e ao processo de produção desenvolvido há mais de cinco décadas. Amplia, ainda, o potencial de agregar valor econômico e conquistar novos mercados.