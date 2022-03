Manifestação cobra ajuda prometida

publicidade

Cerca de 200 agricultores ocuparam na tarde desta terça-feira o pátio da Superintendência Regional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em Porto Alegre, para cobrar os governos federal e estadual a cumprirem as promessas de ajuda aos atingidos pela estiagem no Rio Grande do Sul. O protesto organizado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag) prossegue hoje e deve culminar amanhã com a presença de mais de 1,2 mil produtores, diz o presidente da entidade, Carlos Joel da Silva.

A manifestação, de acordo com Joel, é uma resposta da agricultura familiar à lentidão na publicação de decretos e medidas provisórias que viabilizem o auxílio que o setor espera desde o início do ano, quando a seca se agravou no Estado. Entre as ações mais aguardadas estão a edição de uma medida provisória liberando R$ 1,2 bilhão destinados ao rebate de dívidas de agricultores familiares não contemplados pelo Proagro e a aprovação, pelo Congresso Nacional, do PLN1, que autoriza mais R$ 1,6 bilhão para a retomada das contratações do Plano Safra 2021/2022 e execução do próximo Plano Safra.

"A promessa dessas verbas foi feita para nós no dia 16 de fevereiro, no Grito da Terra, em Ijuí, e, desde lá, nada aconteceu. As dívidas do agricultor estão vencendo, ele está vendendo seu patrimônio ou fazendo até outros créditos para poder pagar", reclama. O dirigente garante que mantém contatos diários com o Mapa e que a MP está pronta, só faltando "vontade política" para sua publicação.

Amanhã, a partir das 9h, está prevista a votação, no Congresso, do PLN1, que também abrange realocação de verbas para outros setores da economia e da sociedade que tiverem recursos comprometidos na Lei Orçamentária Anual. Segundo Joel, os produtores pretendem fazer uma caminhada na quinta-feira até o Palácio Piratini para tratar de demandas da categoria com o Estado.

Na manhã de quinta-feira, acontece audiência virtual proposta pela Frente Parlamentar da Agricultura Familiar com os ministérios da Agricultura e da Economia. "Não há mais o que esperar, é um empurra-empurra entre os ministérios, enquanto isso, os agricultores penando", disse o presidente da frente, deputado Heitor Schuch (PSB/RS).