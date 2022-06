Mapa apreende 39,8 mil quilos de amendoim no período de festas juninas no Rio Grande do Sul

publicidade

A operação Arachis, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), fiscalizou em todo o Brasil, durante as festas juninas, 458 toneladas do alimento, aprendendo 52,2 mil quilos do grão utilizados na preparação de doces vendidos no período. Somente no Rio Grande do Sul, foram fiscalizados 122,9 mil quilos de amendoim, dos quais 39,8 mil quilos foram recolhidos por apresentarem contaminação por aflatoxina, irregularidades no beneficiamento e ausência de garantia de qualidade para o consumo.

A aflatoxina, conforme o Mapa, é uma substâncias naturalmente presente nos amendoins, mas que pode comprometer a saúde do consumidor conforme a quantidade e frequência de consumo. O ministério exige que o alimento seguro tenha, no máximo, 20 partes por bilhões de aflatoxinas totais por tonelada.

No Brasil, o maior produtor de amendoim brasileiro é o estado de São Paulo, com cerca de 650 mil toneladas anuais. A produção do Rio Grande do Sul, aponta a Emater, gira em torno das 12 mil toneladas anuais.