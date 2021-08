Mauro Antonio Correa Moreira vai presidir o CRMV

publicidade

O médico veterinário Mauro Antonio Correa Moreira, da chapa “Interior e Capital unidos na valorização da profissão”, foi eleito presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS) para o triênio 2021-2024, ontem, em segundo turno. A chapa obteve 3.210 votos, enquanto a concorrente, “Determinação, Transparência e Comunicação”, liderada por Lisandra Ferreira Dornelles da Silva, obteve 3.087 votos.