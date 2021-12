Melão gaúcho com qualidade

publicidade

A colheita da safra de melão gaúcho foi iniciada nesta semana. De acordo com os técnicos da Emater/RS-Ascar, a fruta é cultivada em 770 hectares no Rio Grande do Sul e um dos municípios com maior produção é o de Nova Santa Rita, que nesta safra espera chegar a um volume 1,2 mil toneladas.

O plantio deste ano foi realizado em julho, agosto e setembro, de acordo com a extensionista da Emater/RS-Ascar Caroline Kolinski de Lima. Segundo ela, a safra tem apresentado boa qualidade em função do clima atípico para a época, com noites mais frias e dias quentes.