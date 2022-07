Ministério da Agricultura aumenta área de abrangência do Zarc da maçã

publicidade

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) incluiu, nesta quarta-feira, mais áreas de condição climática adequada para o plantio de maçã no Estado no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para a cultura. O Zarc pode ser conferido em bit.ly/3zavprn. A metodologia utilizada para determinação das áreas adequadas para plantio tem como base a disponibilidade de água e índices de temperatura de cada região, classificando por níveis de risco, sendo recomendado o cultivo da macieira para regiões com até 20% de risco e não recomendado para áreas com mais de 40% de risco.

De acordo com o pesquisador da Embrapa Uva e Vinho Gilmar Nachtigall, nas regiões que têm condições de frio hibernal a prioridade do Zarc Maçã são as cultivares de macieira que requerem acúmulo de frio, como as do Grupo Gala e Fuji. No Zarc, são estabelecidas regiões de alto, médio e baixo frio hibernal para melhor orientar os produtores.