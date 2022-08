Ministério da Agricultura lança painel estatístico de comércio exterior

publicidade

O Ministério da Agricultura (Mapa) incluiu o panorama das importações e exportações do agronegócio brasileiro no Observatório da Agropecuária Brasileira. Informações como volume e valores comercializados, locais de origem, mercados de destino, setores, subsetores e produtos, dentre outros, podem ser consultados tanto em mapas como gráficos e tabelas. O novo recurso conta com dados provenientes dos ministérios da Economia e da Agricultura e pode ser acessado em observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br.