Ministra vem ao estado nesta quarta-feira

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, inicia na quarta-feira, em Santo Ângelo, as visitas aos quatro estados mais prejudicados pela estiagem. No município gaúcho, Tereza Cristina verá a extensão dos prejuízos em uma propriedade rural e depois participará de reuniões com representantes de entidades e do governo do Estado. Também amanhã, a ministra irá a Chapecó (SC). Na quinta-feira, as visitas serão a Cascavel (PR) e Ponta Porã (MS).