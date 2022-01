Ministra virá ao RS conferir perdas

publicidade

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, virá ao Estado na próxima semana para verificar os estragos causados pela estiagem. Segundo a secretária da Agricultura, Silvana Covatti, a data exata da visita ainda não foi marcada, mas está confirmado que a ministra irá percorrer regiões prejudicadas pela falta de chuvas, tanto no Rio Grande do Sul quanto em outros estados afetados pela condição climática.

Nesta quarta-feira, às 10h, Silvana Covatti e Tereza Cristina terão uma reunião virtual para tratar de ações de socorro aos produtores que já declaram prejuízos em seus plantios. A secretária pretende insistir no pleito do segmento pela ampliação até 30 de janeiro do prazo para semeadura da soja dentro do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), cujo limite se esgotou em 31 de dezembro. Somente produtores que plantam a oleaginosa dentro da janela oficial do zoneamento têm acesso ao seguro rural.

A secretária também repassará à ministra pedidos de prorrogação para pagamento de dívidas e auxílio emergencial para agricultores.