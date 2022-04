Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, abre fórum de biogás e biometano, em Caxias do Sul

publicidade

De volta ao formato presencial, ocorre de hoje a quinta-feira, no campus da Universidade de Caxias do Sul, o 4° Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano. A palestra de abertura, às 9h15, será conduzida pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, sobre o Programa Nacional Metano Zero e a Estratégia Federal de Incentivo ao Uso Sustentável de Biogás e Biometano. Promovido pelo Centro Internacional de Energias Renováveis, pela Embrapa Suínos e Aves e pela UCS, o encontro deve receber 300 pessoas, além de 10 mil participantes on-line.

Segundo o pesquisador da Embrapa Airton Kunz, integrante da comissão organizadora, o fórum busca “conectar o ecossistema da cadeia do biogás”, promovendo a troca de experiências e fomentando parcerias no setor. “O momento é muito positivo em função do cenário de mercado em que as energias renováveis têm adquirido destaque”, avalia Kunz, citando o Programa Metano Zero e as metas de redução de emissões assumidas pelos países na COP26.