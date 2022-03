Ministro Marcos Montes tem simpatia de entidades

publicidade

Entidades da agropecuária gaúcha manifestaram otimismo com a troca de comando no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A expectativa é que o novo ministro, Marcos Montes, o qual assumiu o cargo nesta quinta-feira, em Brasília, mantenha a linha de gestão da antecessora, Tereza Cristina, afastada para concorrer ao Senado.

Para o presidente da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), Gedeão Pereira, Montes terá uma “missão árdua” após o trabalho que considera bem-sucedido de Tereza Cristina em promover e abrir oportunidades para o agronegócio brasileiro no exterior. “O Brasil precisa disso, e a expectativa é a continuidade do que a ministra vinha fazendo”, comentou.

O presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado (FecoAgro-RS), Paulo Pires, também não espera mudanças na condução do ministério. Segundo ele, uma das prioridades de Montes deverá ser a garantia de renegociação de dívidas do crédito rural e recursos para financiar a safra de inverno.

Líderes dos pequenos produtores esperam mais atenção. “Queremos que ele mantenha o diálogo como tínhamos com a Tereza Cristina”, comentou o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS), Carlos Joel da Silva. Já o coordenador da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf-RS), Douglas Cenci, disse que o principal é contemplar as demandas dos pequenos no Plano Safra.