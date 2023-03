Moçambique busca tecnologia e conhecimento orizícola gaúcho para expandir cultivo no país

publicidade

Uma reunião entre o secretário da Agricultura, Giovani Feltes, e a Federação Nacional de Associações Agrárias de Moçambique (Fenagri), no início desta semana, inaugurou um processo de aproximação do país africano da produção orizícola gaúcha. Realizado em Porto Alegre, o encontro antecedeu, segundo Feltes, contato da federação com o Ministério da Agricultura (Mapa), em Brasília, ontem. “A comitiva buscou transferência de tecnologia, equipamentos, cultivares de arroz mais adaptadas ao seu clima e solo e intercâmbio técnico com extensionistas gaúchos”, divulgou a Secretaria da Agricultura, em nota.

Segundo Feltes, a comitiva demonstrou estar inteirada das características da orizicultura e da alta tecnologia empregada na produção gaúcha, que responde por 70% da safra brasileira de arroz. “Essa foi uma reunião de sensibilização, na qual o grupo buscou aproximação do Estado, que é o maior produtor nacional do cereal”, declarou.

Conforme o presidente da Fenagri, Hernani Mussanhane, refere que o rendimento médio da produção moçambicana é cerca de 25% do alcançado no Brasil. Fato que, juntamente com a possibilidade de aumentar a área plantada, motiva a busca do país pela cooperação. O diretor de Relações Internacionais da International Center for Innovation and Transfer of Agricultural and Livestock Technology (CIITA), Sinfrônio Júnior, e o diretor comercial da Agrimec, Davi Lamb, também participaram da reunião.

