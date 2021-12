Mobilização tenta conter perdas

publicidade

O avanço das perdas nas lavouras de milho do Rio Grande do Sul, que em algumas regiões já ultrapassa os 50% da área plantada, deve motivar, no início de janeiro, um encontro entre prefeitos, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e entidades representativas dos agricultores para discutir medidas de mitigação para problema. O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag), Carlos Joel da Silva, antecipa que a reunião poderá ocorrer na região do Alto Jacuí, uma das mais prejudicadas, caso persista a estiagem depois da virada do ano.

Segundo Joel, a federação já solicitou à secretária Silvana Covatti medidas de apoio ao produtor, como anistia nas dívidas do Programa Troca-Troca de Sementes e agilidade na liberação de verbas previstas no Programa Avançar, para a irrigação e armazenamento de água nas propriedades.