A final do ciclo do Rédeas de Ouro, modalidade da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), começou nesta segunda-feira e encerra-se no dia 12 de dezembro, com a entrega da premiação. O evento ocorre em Campina Grande do Sul (PR) e vai distribuir mais de R$ 150 mil em prêmios. Em seguida, a mesma pista vai receber a Final Nacional do Movimiento a La Rienda.