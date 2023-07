Mosaico do Agronegócio reúne agricultores e pecuaristas em Gramado esta semana

publicidade

Com o objetivo de disseminar conhecimentos a agricultores e pecuaristas, o Mosaico do Agronegócio ocorrerá de quarta a sexta-feira em Gramado, com realização do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS). Mais de 500 participantes são esperados nos três dias de evento, com programação de sete palestras e três paineis de debates nos temas tecnologia e inovação, mercado e sustentabilidade e pessoas e gestão. “Passamos por uma das maiores secas da história no Estado. Isso faz com que produtores rurais, especialmente aqueles que se entendem como empresários do campo, precisem estar cercados de conhecimentos que permitam que seus negócios resistam às variações na atividade rural”, explica o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli.

Será a primeira vez que o Senar-RS assume a realização do maior encontro de agricultores e pecuaristas do Sul do Brasil. O evento estará ainda mais relacionado às necessidades e à realidade do meio rural gaúcho. O fórum de discussões pretende fomentar os sistemas integrados de produção agropecuária, além de incentivar debates sobre inovação e boas práticas para a melhoria dos sistemas de produção. A programação está disponível no site do evento. As inscrições serão encerradas nesta terça-feira (18). A participação é gratuita.

Programação

No primeiro dia, na quarta-feira, a abertura oficial será às 15h30min. Em seguida, às 16h, o palestrante e escritor Arthur Bender fará a palestra inaugural, abordando inovação, crescimento e marca pessoal. Em seguida, às 18h30min, o músico Ernesto Fagundes fará apresentação artística.

Na quinta-feira, às 9h, a consultora em sucessão e governança familiar Mariely Biff falará sobre como preparar as pessoas para gerenciar empresas e pessoas. Às 10h, o economista e diretor de sustentabilidade e comunicação da Marfrig, Paulo Pianez, discutirá como construir uma trilha de sustentabilidade entre produtor, indústria, varejo e consumidor. Às 11h, Paulo Herrmann, engenheiro agrícola e ex-Presidente da John Deere Brasil, abordará conjuntura, tendências, desafios e oportunidades para o agro brasileiro. À tarde, haverá painéis temáticos. O primeiro, de tecnologia e inovação, terá a presença de nomes como Eduardo Condorelli, superintendente do Senar-RS, e Sérgio Santos, diretor na América do Sul da TeeJet Technologies, além de cases de produtores de São Gabriel (RS) e Cristal (RS). Na sequência, o painel Mercado e Sustentabilidade terá a secretária de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, o assessor técnico sênior da Coordenação de Sustentabilidade na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Rodrigo Justus de Brito, e o produtor Miguel Francisco Lopes de Almeida Guedes, da Fazenda São Miguel, em Mostardas (RS). A mediação é do diretor de negócios e sustentabilidade da SIA Brasil, Davi Teixeira. O último painel do dia abordará o assunto pessoas e gestão, com mediação da gerente de RH da SIA Brasil, Débora Garcia. A conversa será guiada por Juliana Krupp, da Impacto Consultoria de Negócios Ltda; Lauro Ribeiro, diretor financeiro e comercial da Agropecuária Canoa Mirim, em Santa Vitória do Palmar (RS); e Cleto Webler, produtor em Sapezal (MT).

Na sexta-feira, serão três palestras técnicas pela manhã. Às 9h, Gustavo Ermel, sócio-diretor da SPR Comunicação, trará um questionamento: “Como eu posso me importar com aquilo que não conheço?”. O vice-presidente da Farsul Domingos Velho Lopes falará às 10h, para elucidar os desafios do setor produtivo frente à economia verde e aos compromissos internacionais. Àss 11h, o engenheiro agrônomo e fundador da Markestrat e da plataforma Doutor Agro, Marcos Fava Neves, fechará a rodada de palestras ao mostrar como construir valor no agro.