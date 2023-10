Municípios atingidos pelas enchentes podem agendar retirada de alimentos na Conab

publicidade

Os municípios atingidos pelas enchentes, que atendem aos critérios definidos pelo governo estadual para receber as cestas de alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), já podem fazer a retirada das doações. As 15 mil cestas estão disponíveis na Unidade Armazenadora da Companhia, localizada em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A entrega pode ser agendada com a própria unidade e é autorizada após a conclusão do cadastro no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais e demais agentes. (SICAN).

De acordo com a Conab, os alimentos irão contemplar famílias em 42 municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo estadual até o dia 4 de outubro. As localidades pertencem a 21 regiões, conforme organização das associações de municípios. "Os critérios de distribuiçãoforam estabelecidos pelo governo do Estado, em edital publicado pela Secretaria de Assistência Social (SAS)", ressaltou a Conab, em nota.

No total, a Conab destinará à população gaúcha 20 mil cestas. As primeiras 5 mil já foram entregues ao Vale do Taquari ainda no mês de setembro. A previsão é que todas as demais 15 mil estejam no estado nos próximos dias, sendo que 8,5 mil já se encontram na Unidade Armazenadora de Canoas. As cestas contém arroz, feijão, leite em pó, óleo de soja, farinha de trigo, macarrão, açúcar, fubá, sal e sardinha.

Regiões e municípios contemplados com as cestas de alimentos do governo federal:

Alto da Serra do Botucaraí: Campos Borges

Alto Jacuí: Almirante Tamandaré do Sul

Campanha: Bagé

Campos de Cima da Serra: Bom Jesus

Centro Serra: Passa Sete

Carbonífera: São Jerônimo

Celeiro: Coronel Bicaco e Sede Nova

Centro: Cacequi e Jaguari

Costa Doce: Arambaré, Cristal e Guaíba

Fronteira Oeste: Itacurubi e Rosário do Sul

Litoral Norte: Caraá e Maquiné

Metropolitana de Porto Alegre: Santo Antônio da Patrulha

Missões: São Nicolau

Planalto: Coxilha, David Canabarro, Mato Castelhano e Muliterno

Serra Gaúcha: André da Rocha e Nova Bassano

Vale do Paranhana: Parobé e Riozinho

Vale do Taquari: Arroio do Meio, Encantado, Estrela e Teutônia

Vale do Rio do Sinos: Dois Irmãos, São Leopoldo e Sapiranga

Vale do Rio Pardo: Vera Cruz

Zona da Produção: Lajeado do Bugre, Sagrada Família, São Pedro das Missões e Sarandi

Zona Sul: Canguçu, Cerrito e Pelotas