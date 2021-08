Nova carga embarcada no TLA vai para a Venezuela

publicidade

O Terminal Logístico do Arroz (TLA), situado nas instalações da extinta Companhia Estadual de Silos e Armazéns, em Rio Grande, concluiu mais uma operação de embarque do grão em navios. A carga, de 9.600 toneladas de arroz em casca, foi enviada à Venezuela. O navio Hinoki atracou no cais do Porto de Rio Grande na tarde da última quinta-feira e recebeu a carga de arroz até a noite de sábado. Depois disso, foi movimentado para outro berço do cais público, onde seguiu sendo carregado com outros produtos.