Nova cultivar de feijão para lavouras gaúchas é registrada no Mapa

Batizada como RS Gaúcho, em homenagem ao povo rio-grandense, uma nova cultivar de feijão foi registrada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A variedade pertence ao grupo comercial preto, o mais consumido no Estado, e é resultado de quase 10 anos de estudos no Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa da Agricultura Familiar (Ceafa) do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA), localizado em Maquiné, informou a secretaria.

Segundo o pesquisador Juliano Bertoldo, coordenador do estudo, a RS Gaúcho é um avanço em relação a outras cultivares de feijão, como a Fepagro 26 e a Fepagro Triunfo. “A produtividade média apresentada pela cultivar (2.308 quilos por hectare) é superior à média nacional e estadual em cerca de 60%”, afirma Bertoldo. O potencial produtivo apresentado pela nova variedade foi superior a 3.000 quilos em algumas regiões.

Com porte mais ereto, a RS Gaúcho é considerada uma excelente opção de renda para os agricultores. “Seu cultivo é indicado para os diversos sistemas preconizados pela pesquisa oficial para a cultura do feijão no Rio Grande do Sul, nos períodos de safra e safrinha, em lavouras de sequeiro ou irrigadas, em plantio direto ou convencional, solteiro ou consorciado, convencionais ou orgânicos”, argumenta Bertoldo.

Após o registro no Ministério da Agricultura, as próximas etapas são a inserção no zoneamento agrícola de risco climático e a multiplicação de sementes. A expectativa é que as sementes sejam comercializadas a partir de 2024 sob demanda.

