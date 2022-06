Nova Petrópolis investe em cisternas

publicidade

A zona rural de Nova Petrópolis já conta com três cisternas construídas com o auxílio público instituído através de lei municipal de 1º de setembro de 2021. Por meio dela, produtores rurais recebem subsídios para a compra da geomembrana do reservatório, além de receberem auxílio com o trabalho de máquinas para a preparação do terreno. Juntas, as três cisternas já concluídas têm capacidade para armazenar 1,5 milhão de litros de água.

“É um investimento muito proveitoso para o município, pois garante oferta de água aos produtores em futuras estiagens, sem contar os benefícios que o armazenamento de água traz ao meio ambiente de um modo geral”, afirma o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Jorge Luiz Lüdke.

Ele ressalta também a maior eficácia dos reservatórios construídos com revestimento de geomembrana, seja para preservar a qualidade ou para evitar perdas. “Nos tanques convencionais, a perda de água acaba sendo muito grande, principalmente nos períodos de seca”.

As três primeiras cisternas construídas em Nova Petrópolis com geomembranas subsidiadas pela Prefeitura ficam na localidade de Feliz Lembrança. Elas têm capacidade de reservação de 700 mil, 500 mil e 300 mil litros de água.

Conforme a lei municipal , o Município realiza o ressarcimento de até 125 metros quadrados de geomembrana, ou de até 20% do valor total da compra, limitado a R$ 5 mil por produtor ao ano.

As inscrições para obter o benefício em 2022 devem ser feitas até o dia 31 de outubro. Para a inscrição, entre outras exigências, o munícipe precisa ter talão de produtor e estar adimplente com os impostos municipais.

A lei municipal também prevê o subsídio para aquisição de geomembranas destinadas à construção de tanques de dejetos de animais, além de obter auxílio de máquinas para escavações e preparação do terreno da cisterna ou do tanque de dejetos.