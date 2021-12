Novo Centro Tecnológico promove inovação no agro

publicidade

Uma iniciativa inédita para promover a inovação no agronegócio deu origem a um centro tecnológico e científico para o desenvolvimento do setor. O TecnoAgro, que irá funcionar no Parque Científico e Tecnológico da Universidade de Passo Fundo (UPF), reúne cerca de 20 empresas e entidades da região. O objetivo é impulsionar e acelerar a inovação no campo, buscando desenvolver projetos estratégicos e soluções de base tecnológica para os sistemas produtivos agrícolas, de modo a agregar valor e gerar novos diferenciais competitivos.

O TecnoAgro irá se valer do conhecimento gerado pela UPF, instituição de ensino superior que será responsável pelo fomento da pesquisa e da inovação. O curso de Agronomia completou 60 anos em 2021 e é mais antigo do que a própria universidade. Segundo a reitora, Bernadete Maria Dalmolin, essa base científica vai garantir o lastro para que as necessidades do setor sejam atendidas. O centro irá seguir o conceito de inovação aberta. “Há necessidade de maior conexão entre aquilo que é produzido na academia e o que se apresenta como necessidade nos diversos segmentos”, observa a reitora. Ela afirma que a pesquisa, sobretudo de longo prazo, é a base sobre a qual se constrói a inovação.

As prioridades do TecnoAgro serão delineadas pelas entidades no início de janeiro. Com isso, serão identificadas tendências que possam auxiliar o setor agropecuário de todo o Estado. “A ideia é aprofundar os focos centrais a serem trabalhados”, observa Bernadete. Mas algumas demandas já foram identificadas pelo grupo de trabalho. Por exemplo, há o entendimento de que as culturas de inverno têm potencial de crescimento maior do que o observado atualmente. Também há o desejo de fomentar a área de robótica e automação no campo.

O conselho curador da Associação TecnoAgro será presidido pelo empresário Erasmo Carlos Battistella, diretor presidente da BSBios, empresa produtora de biodiesel. De acordo com ele, além de trabalhar em soluções para o agronegócio, o centro tecnológico irá atuar também com a inovação na área de biocombustíveis, como biodiesel, etanol e biogás. Um dos próximos passos, segundo o empresário, é buscar o credenciamento do TecnoAgro junto ao Ministério da Agricultura. A expectativa é de que o centro esteja atuando a pleno no segundo semestre de 2022.

As soluções desenvolvidas no TecnoAgro poderão beneficiar não apenas o agronegócio gaúcho, mas de todo o Brasil, segundo Battistella. “Não há limitação. O importante é que vamos ter um ambiente organizado, que irá juntar a pesquisa e o poder público com o intuito de desenvolver novas tecnologias”, resume. Como exemplo, ele ressalta que a região de Passo Fundo foi o berço do plantio direto, técnica hoje utilizada em todo Brasil e também no exterior.