Operação do Mapa aponta redução em adulteração de méis

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) verificou uma diminuição dos casos de fraude na venda de mel brasileiro neste ano. Realizada pelo órgão, a Operação do Mel 2023 apontou a adulteração por açúcares C-4, como xaropes de milho ou de cana-de-açúcar, em 7,46% de um total de 67 amostras analisadas. Na operação de 2022, haviam sido detectadas irregularidades em 13,13% das 99 amostras examinadas, informou o Mapa em nota.

Focada no comércio varejista, a Operação do Mel 2023 envolveu produtos elaborados em estabelecimentos sob Serviço de Inspeção Federal (SIF) e com equivalência no Sisbi-POA. As 67 amostras foram coletadas em 42 locais. Destes, quatro tiveram amostras com resultados fora das normas.

Os materiais foram coletados pelas equipes dos Serviços de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SIPOA) e analisadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA). Para cada amostra irregular, o SIF adotou as ações fiscais e medidas cautelares previstas na legislação em relação aos estabelecimentos produtores e seus produtos.