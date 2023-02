Público da Abertura da Colheita do Arroz deve superar 10 mil visitantes

publicidade

A 33ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas tem início nesta terça-feira com 130 expositores, 30 a mais que em 2022. O evento acontece até quinta-feira, dia 16, na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, numa área de mais de 10 hectares, contra 9,4 na última edição. O interesse pela exposição foi tão grande que, segundo o coordenador da estação, André Andres, a organização recusou empresas para expor, pois todo espaço foi ocupado.

A organização tinha uma expectativa inicial de um público de 10 mil pessoas, mas a confirmação de novas caravanas, de municípios como Camaquã e Jaguarão, elevou a estimativa para 12 mil visitantes nos três dias de evento. Nesta segunda-feira, com a parte agrícola pronta, a equipe estava trabalhando nos últimos detalhes logísticos, como avaliar novamente o percurso para checar se os visitantes vão ter uma boa experiência. “Atingimos um momento histórico em função do tamanho que a abertura tem hoje e da quantidade de empresas que participam, então, nós devemos superar as 10 mil pessoas em três dias”, comemora o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho.

Veja Também

Entre os políticos que já confirmaram presença estão o vice-governador Gabriel Souza, os senadores Luis Carlos Heinze e Hamilton Mourão e os deputados federais Alceu Moreira e Afonso Hamm. A equipe aguarda confirmação do governador Eduardo Leite e do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Neri Geller. Como a programação foi ampliada, a organização deste ano optou por dar a palavra apenas para o pronunciamento de entidades.

A Abertura da Colheita vai contar com dois roteiros, um dedicado ao arroz e outro à soja e à pecuária, cada um com duração de 2h30, se for visitado com calma. “Tudo está acontecendo dentro da organização, com boas condições climáticas. Todas as empresas já estão aqui”, comenta Andres. A cerimônia de entrada das colheitadeiras no campo experimental ocorre nesta terça-feira, às 17h.