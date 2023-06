Pampa em Evolução celebra avanços da agropecuária na região da Campanha

publicidade

A primeira edição do Pampa em Evolução em Evolução - Conhecimento, Negócios e Sustentabilidade, reuniu mais de 3 mil pessoas durante os cinco dias da feira, que ocorreu na semana passada, no Parque de Exposições Juventino Corrêa de Moura, em Dom Pedrito. “A avaliação é a mais positiva possível. Ao longo do tempo, amadurecemos a ideia de retratar, em um evento, a evolução que a nossa região vem tendo”, disse o presidente do Sindicato Rural de Dom Pedrito, José Roberto Pires Weber.

Segundo Weber, há menos de 10 anos os produtores de Dom Pedrito plantavam cerca de 20 mil hectares de soja. Atualmente, a oleaginosa ocupa 160 mil hectares, além de 135 mil hectares de arroz e mais 10 mil hectares de milho, sorgo, cevada e trigo em uma área total de 512 mil hectares. O município conta ainda com um rebanho de 350 mil bovinos e 100 mil ovinos. “E teremos que aumentar a produtividade, porque vivemos em um mundo que carece de alimentos. Isso exige tecnologias, conhecimento técnico e científico e um constante aprimoramento”, afirmou Weber. Conforme o dirigente, um dos maiores gargalos do setor é a carência de mão de obra qualificada.

O prefeito de Dom Pedrito, Mário Augusto de Freire Gonçalves, destacou a importância do agronegócio, destacando que a agropecuária representa 85% das receitas da prefeitura. Segundo Gonçalves, são gerados 4 mil empregos diretos pelo agronegócio, sendo que mais de 2 mil desses empregos estão no campo. “Aproximadamente 40% das nossas famílias dependem da agropecuária”, observou.

Quebra de paradigmas

O gerente da regional Campanha e Fronteira Oeste do Sebrae-RS, Angelo Aguinaga, salientou que o Pampa em Evolução quebrou paradigmas, ao propor a discussão do futuro e do desenvolvimento do Pampa. “Ainda mais quando integramos os setores da agropecuária, falando de pecuária, da agricultura, do cultivo de oliveiras, vitivinicultura, turismo rural, educação, genética e empreendedorismo, entre outros temas. Esse objetivo foi atingido”, analisou.

Aguinaga também saudou o Salão de Inovação e Arena de Negócios, que reuniu startups e rodadas de negócios. No espaço, foram realizados painéis, palestras e workshops que abordaram temas como pecuária, sustentabilidade, sistemas de integração, irrigação, crédito de carbono, gestão, inovação, clima, turismo e educação para o campo. “Trazer startups do agro para uma feira que antigamente era baseada em setores tradicionais é algo que a gente está experimentando”, disse.

Inovação sustentável

O diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian, salientou que o Pampa em Evolução não esqueceu a vocação agropecuária da Campanha e da Fronteira Oeste, conhecida pela pecuária intensiva e o plantio de arroz irrigado, mas também debateu as potencialidades para o desenvolvimento econômico, com a adoção de novas tecnologias, conhecimento e inovação com sustentabilidade. “Tanto a Campanha quanto a Fronteira Oeste caminham para uma diversificação da sua economia. Percebe-se um avanço importante de segmentos como a vitivinicultura e o turismo, além da inovação cada vez mais presente no agro”, completou.

O Pampa em Evolução foi promovido pela Associação e Sindicato Rural, Associação dos Agricultores e prefeitura de Dom Pedrito, o evento teve como apoiadores o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul).

Veja Também