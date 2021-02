Paraná vende erva-mate com selo IG ao Uruguai

publicidade

A região Sul do Paraná exportou pela primeira vez erva-mate com o selo de Indicação Geográfica (IG) São Matheus, na espécie Indicação de Procedência (IP), no ano passado. O destino foi o Uruguai, que comprou 65 mil pacotes de 250 gramas do produto da ervateira Baldo, de São Mateus do Sul. “A receptividade e as vendas foram boas”, avaliou o diretor vice-presidente da Baldo, Leandro Gheno. A empresa é especializada no padrão uruguaio de erva-mate, que armazena por 12 meses do produto em condições controladas de temperatura e umidade para que ganhe uma coloração amarelo-ouro.

Mas não é só esta ervateira que está apostando na IG. De acordo com a Associação dos Amigos da Erva-Mate, entidade gestora do selo, já no início de 2021 duas indústrias se associaram, totalizando seis até o momento. O desafio agora será buscar novos produtores que se enquadrem nas especificações técnicas vistoriadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Atualmente, há 29 produtores aptos.

A IP reconhece uma área por sua produção, extração ou fabricação de determinado produto. No caso de São Matheus, a produção ervateira engloba os municípios Antônio Olinto, Mallet, Rebouças, Rio Azul, São João do Triunfo e São Mateus do Sul.

*Sob supervisão de Elder Ogliari