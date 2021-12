Parceria reúne entidades para ações de pesquisa na soja

publicidade

A Embrapa Trigo formalizou parceria com a Aprosoja/RS para realizar ações de pesquisa e transferência de tecnologias no sistema produtivo da soja. De acordo com Giovani Faé, chefe de Transferência de Tecnologia da Embrapa, entre as atividades previstas estão fóruns regionais, avaliação de cultivares e pesquisas “on-farm”. A Aprosoja/RS indicou propriedades em Alegrete, Bagé, Tapes, Santiago, Giruá, Cruz Alta e Lagoa Vermelha, onde serão instaladas unidades de referência tecnológica.