Passos finais para a incorporação

A incorporação da Coagrisol, de Soledade, pela Cotrijal, de Não-Me-Toque, deve ser ratificada na próxima segunda-feira (28). Durante a manhã, haverá assembleia geral ordinária em cada uma das cooperativas para apreciação dos respectivos balanços e dos pareceres do conselho fiscal e de uma auditoria independente. À tarde, no Parque da Expodireto, em Não-Me-Toque, ocorre a assembleia extraordinária conjunta, com sócios das duas cooperativas.

Na ocasião, a comissão mista, formada por três representantes de cada cooperativa, irá apresentar o seu parecer sobre a incorporação. “Havendo a aprovação, isso significa a ‘virada de chave’”, resume o presidente da Coagrisol, José Luiz Leite dos Santos. A partir de 1º de março, a Cotrijal assume todos os bens, direitos e obrigações da Coagrisol. Com a migração do quadro, o número de associados da nova cooperativa passará dos atuais 8 mil para 20 mil.