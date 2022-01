Pecuária também sofre impactos

publicidade

Os impactos da estiagem que atinge o Rio Grande do Sul não se limitam às lavouras e são sentidos também pelos pecuaristas. Em consulta a seus associados em diversas regiões do Estado, o Instituto Desenvolve Pecuária constatou que a falta de água e o calor acima do padrão para a época estão prejudicando o desenvolvimento de pastagens e, consequentemente, a alimentação dos animais, com reflexos na produção da pecuária leiteira e de corte.

Com a redução da oferta de pasto e da qualidade nutricional dessa vegetação, os animais vêm perdendo peso. Para não sobrecarregar as vacas que estão amamentando, os produtores estão fazendo o desmame precoce de terneiros e adotando a suplementação alimentar, diz o presidente da Comissão de Relacionamentos Institucionais e Comerciais do instituto, João Gaspar de Almeida. “Os animais que deveriam estar terminados não atingem o seu acabamento como seria de se esperar num verão normal”, afirma.

Segundo o dirigente, há relatos de escassez de água para consumo humano em localidades onde o suprimento das propriedades rurais é feito por meio de poços artesianos comunitários.