Planalto aprova verba de R$ 200 milhões para o seguro rural, menos da metade pretendida pelo Mapa

O ministério já havia avisado no início do mês que em agosto os recursos destinados ao Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural devem se esgotar

22/07/2022 | 11:27 Correio do Povo