Plano Safra ultrapassará R$ 400 bilhões, diz ministro Fávaro

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, sinalizou que o Plano Safra 2023/2024 ultrapassará R$ 400 bilhões. A informação foi repassada a jornalistas durante entrevista realizada no Ministério da Fazenda, em Brasilia, na quinta-feira. De acordo com o ele, o próximo programa trará uma expansão nas linhas de crédito voltadas para a armazenagem. "Vou acertar o que falta acertar, que são os últimos detalhes e os prêmios para as boas práticas de sustentabilidade", afirmou.

Neste ano, o Plano Safra 2023/2024, que entrará em vigor em 1º de julho, será divulgado em duas etapas. A primeira ocorrerá na próxima terça-feira, dia 27, às 10h, Salão Nobre do Palácio do Planalto, e será destinada à agricultura empresarial. O Ministério da Agricultura e Pecuária informa que o lançamento será feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro Fávaro, com transmissão pelo canal do Mapa no Youtube.

A segunda etapa de divulgação será na quarta-feira, dia 28, e contemplará a agricultura familiar.

Conforme o Mapa, o primeiro Plano Safra da atual gestão irá estimular a produção sustentável de alimentos e a agropecuária com baixa emissão de carbono.