Por que os ovos encareceram tanto? Saiba os motivos

O preço dos ovos no Rio Grande do Sul teve alta de 45,75% nos brancos e de 34,6% nos vermelhos, comparando-se os valores mais praticados pelos feirantes da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS) em 19 de janeiro de 2022 e 18 de janeiro de 2023. No período, a dúzia da variedade branca passou de R$ 4,00 para R$ 5,50, e a da vermelha, de R$ 4,33 para R$ 5,83.

Mas por que houve esse aumento tão acentuado nos preços? O Direto ao Ponto desta semana desvenda os motivos.