Preço do quilo vivo do suíno tem queda

O preço do quilo vivo do suíno caiu para R$ 6,17 no último dia 6 de maio, revertendo a tendência de recuperação iniciada há quatro semanas, de acordo com a pesquisa semanal da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (ACSURS). Segundo o presidente da entidade, Valdecir Folador, o recuo se deve à perda do poder de compra do consumidor final, que dificulta repasses de preços ao atacado e ao varejo.

Na semana anterior à do último levantamento, o valor do quilo vivo havia chegado a R$ 6,26. “Mas o mercado não sustentou os preços e, nas negociações de quinta e sexta-feira para entrega nesta semana, os preços tiveram esse retrocesso”, diz Folador. Os embarques de 85 mil toneladas em abril ficaram abaixo da expectativa de exportações do setor e não foram suficientes para reduzir a oferta no mercado interno e elevar os preços, explica o empresário.

As empresas, porém, vêm mantendo os níveis de oferta aos frigoríficos. Para o segundo semestre do ano, a previsão é de redução da produção, pois a crise tende a ser mais sentida pelos produtores que estão fora do sistema de integração das cooperativas e agroindústrias. Hoje, o Rio Grande do Sul apresenta um plantel de 360 mil matrizes suínas, das quais 60 mil são de produtores independentes. “Até o início do segundo semestre, vamos perder em torno de 15 mil matrizes desse produtor, que vai sair do processo”, estima Folador.