Preço projetado para o leite cai 4% em outubro

O preço de referência pago pela indústria ao produtor pelo litro de leite ficou em R$ 1,6463 em outubro, segundo análise divulgada ontem pelo Conselho Paritário Produtores/Indústria de Leite do Rio Grande do Sul (Conseleite/RS). O valor é 4% inferior ao consolidado de setembro, que foi de R$ 1,7149.

O recuo do preço deixa a cadeia produtiva preocupada porque ocorre em momento de alta nos custos. Somente na indústria, esta elevação chegou a 33% nos últimos meses, enquanto o repasse ao varejo foi de 12,8%, segundo o coordenador do colegiado, Alexandre Guerra. “É uma conta que não fecha”, resumiu.

Entidades que representam o produtor rural também se mostram apreensivas com o momento. O 1º vice-presidente da Fetag/RS, Eugênio Zanetti, acredita que a tendência é de que mais pecuaristas desistam da atividade, o que, na opinião dele, pode se refletir em desabastecimento no futuro. De 2015 a 2021, o número de famílias na pecuária leiteira caiu 52,2%, segundo a Emater. Conforme levantamento da própria Fetag, nos últimos 12 meses a ureia e os fertilizantes tiveram uma valorização de 123% e 120,9%, respectivamente. O preço do leite ao produtor aumentou 11,9% no mesmo período.

Zanetti acredita que o desempenho das cotações foi influenciado por quatro fatores: mercado consumidor fragilizado; preços dos insumos dolarizados, embora o produto seja destinado majoritariamente ao mercado interno; impossibilidade de o produtor cortar gastos; e abandono da atividade.

O professor Marco Antonio Montoya, da Universidade de Passo Fundo, responsável pela pesquisa, salientou que o impacto da inflação é preocupante para os setores da produção de alimentos. Alexandre Guerra disse ser essencial que o governo apoie medidas para tornar o leite brasileiro ainda mais competitivo.