Previsão de chegada de onda de calor ao RS gera apreensão entre produtores rurais

A previsão de dias muito secos e quentes em todo o Rio Grande do Sul nesta semana, inclusive com a possibilidade de bater recordes históricos de temperaturas acima dos 43°C, preocupa os produtores rurais das localidades já sacrificadas pela estiagem.

Segundo o Boletim Agrometeorológico elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), a Emater/RS-Ascar e o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), o plantio da soja ainda não foi concluído em razão do solo seco e há temor de mais prejuízos nas lavouras já semeadas em regiões como as da Campanha e Fronteira Oeste.

Estão previstas pancadas de chuva isoladas, mas com volumes inferiores a 10 milímetros na maioria das localidades.

Até agora, 157 municípios decretaram situação de emergência, 11 decretos foram homologados e 14 foram reconhecidos pela União.