Produtores adotam ações de manejo do pescado que será vendido na Semana Santa

A Emater/ RS-Ascar deve divulgar hoje o levantamento anual com a estimativa de comercialização de pescados no Rio Grande do Sul durante o período da Semana Santa. Os números computam o volume informado pelos municípios onde há registro da atividade. Conforme os técnicos da Emater, teve início na semana passada o processo de despesca em todo o Estado. O manejo consiste na retirada parcial ou total dos peixes dos criatórios para a venda nas feiras específicas que costumam ocorrer antes da Sexta-Feira da Paixão.

A gerência de Planejamento a Emater avalia que as chuvas ocorridas nas últimas semanas em todo o Rio Grande do Sul e a diminuição das temperaturas amenizaram os efeitos da estiagem. No entanto, em algumas regiões, ainda há necessidade de mais precipitações para restabelecer completamente os níveis dos viveiros. O clima que diminui os impactos da estiagem, tem, entretanto, algumas contraindicações. Na regional de Lajeado, o efeito da queda das temperaturas está limitando o consumo de alimento pelas tilápias. Já na regional de Erechim, o excesso de dias nublados influencia, de forma negativa, no crescimento dos peixes.

No ano passado, a Emater estimou a comercialização de 2,440.532 quilos de pescado no RS, menos 19,54% que em 2020. O decréscimo foi justificado pela incerteza de realização das feiras do peixe, naquele momento, em razão da pandemia.