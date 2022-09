Produtores de trigo miram mercado externo

publicidade

Da safra de trigo projetada pela Emater/RS-Ascar para o Rio Grande do Sul neste ano, de 4 milhões de toneladas, 70% devem ser destinados ao exterior, segundo o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado (FecoAgro-RS), Paulo Pires. O agricultor estima que em torno de 700 mil toneladas de trigo da nova temporada já tenham sido negociadas antecipadamente para exportação.

Para o setor, os embarques são uma alternativa para compensar a queda de preços do trigo no mercado interno, já que o início da colheita no Paraná neste segundo semestre aumentou a oferta do cereal e tende a derrubar as cotações no país. “O mercado internacional, hoje, é demandador de trigo. Quem vai regular o preço interno é a exportação”, diz Pires. Ele observa que ainda não há perspectivas de solução para a guerra travada na Ucrânia, um dos maiores exportadores mundiais de trigo. O temor de desabastecimento global aumentou a procura pela commodity, abrindo oportunidades para outros países fornecedores.