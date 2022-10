Programa Duas Safras obtém primeiros avanços

publicidade

A atuação do Programa Duas Safras contribuiu diretamente para a ampliação da área plantada com cereais de inverno, este ano, no Estado. A afirmação é do economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) - entidade que encabeça o programa -, Antônio da Luz. Conforme a Emater/RS-Ascar, o atual ciclo de inverno teve 1,64 milhão de hectares plantados, consolidando uma área 14,6% maior que a do anterior. A expectativa de safra recorde total de 5,06 milhões de toneladas traz o trigo em destaque, com 3,99 milhões de toneladas previstas. Porém, o presidente da Comissão de Trigo da Farsul, Hamilton Jardim, recentemente, citou a possibilidade de a colheita ficar entre 4,5 milhões de toneladas e 4,8 milhões de toneladas.

Praticamente com metade da programação prevista para 2022 concluída, o Duas Safras chega amanhã a Passo Fundo, inaugurando o último trimestre de imersões do ano. Os seminários já passaram pelos municípios de Santo Angelo, Porto Alegre, Pelotas e Alegrete. E, até dezembro, devem chegar em Cruz Alta, Lavras, São Sepé e Vacaria. “Enquanto o Brasil discute três safras, precisamos ampliar a safra de inverno, fazer estudos de impactos econômicos e reunir entidades para buscar soluções”, diz da Luz.

De acordo com o superintendente do Serviço de Aprendizagem Rural no Rio Grande do Sul (Senar-RS), Eduardo Condorelli, os cursos vão percorrer, ao total, dez regiões para apresentar suas propostas, definidas de acordo com cada perfil produtivo. “Como Passo Fundo espera receber uma usina de etanol para ser abastecida com cereais de inverno, a questão se fará mais presente nesta etapa”, explica.

Os seminários têm o objetivo de sensibilizar e orientar os produtores a respeito de novas tecnologias e sobre boas práticas. “À medida que os mercados se tornam mais fortes, ao mesmo tempo, também se amplia a área agrícola, o que gera ciclo virtuoso”, comenta Condorelli. Segundo ele, até agora, 1,6 mil pessoas já participaram dos cursos e, para o evento de Passo Fundo, são esperadas 400 pessoas.

Antônio da Luz reforça que os seminários também têm a função de mostrar aos produtores o que o Duas Safras está fazendo em suas outras frentes. O último seminário ocorre em Vacaria, no dia 6 de dezembro, e, segundo Da Luz, o Programa vai continuar no ano que vem com outras ações de incentivo para ampliar a produção.

Programação: