Programa Estadual de Agroindústria Familiar completa 10 anos de existência

O Programa Estadual de Agroindústria Familiar (PEAF), da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, completa 10 anos de existência em 2022. Logo em 2012, primeiro ano de existência do programa, cem agroindústrias familiares foram incluídas no programa; de um total de mais de 700 que buscavam essa formalização. Contudo, segundo levantamento do Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria (DAFA), hoje, mais de 1,6 mil alcançaram essa inclusão, enquanto outras 2 mil estão apenas cadastradas junto ao programa. A formalização possibilita novas oportunidades de crédito, como é o caso do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper).

Para o assessor de política agrícola e agroindústria da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Jocimar Rabaioli, “Não tem como falar de agroindústria familiar no estado, sem falar no PEAF”. Jocimar também afirma que o programa é de suma importância pois apoia a “comercialização, implementação e legalização dessas agroindústrias familiares”.

Um fator importante em relação às agroindústrias é que, muitas das vezes, tem sua mão de obra proveniente de pessoas de uma mesma família, o que também ajuda na sucessão das propriedades rurais e a manter o jovem no campo. Os empreendimentos inclusos no programa podem usar o selo de certificação "Sabor Gaúcho" em suas mercadorias.

*Sob supervisão de Nereida Vergara