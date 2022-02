Programa Sementes de Forrageiras tem recurso ampliado

publicidade

A ampliação de recursos do Programa Sementes Forrageiras, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), de R$ 2,5 milhões para R$ 11 milhões, é uma das medidas anunciadas pelo governo estadual para mitigar os efeitos da estiagem. Com os recursos, o programa vai passar de 11 mil para 13 mil beneficiários e poderá atender toda a demanda dos produtores, de 158 municípios, que manifestaram interesse até 15 de janeiro. O programa tem o objetivo de fomentar a aquisição de sementes para pastagens de inverno e verão, das espécies azevém, aveias preta e branca, trigo duplo propósito, ervilhaca e capim-sudão. No ano passado, o valor total dos contratos foi de R$ 5,3 milhões.