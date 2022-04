Provas do Bocal de Ouro têm início nesta quarta-feira (27)

publicidade

Com 95 inscritos, 48 fêmeas e 47 machos, as provas do Bocal de Ouro ocorrem a partir desta quarta-feira (27) até o dia 1º de maio no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Na ocasião, são selecionados cavalos inéditos para o Freio de Ouro, a mais importante prova da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC).

O evento faz parte do ciclo de comemoração dos 90 anos da ABCCC e dos 40 anos do Freio de Ouro. “Deveremos ter casa cheia”, diz Eduardo Azevedo, executivo da Comissão de Provas Funcionais da ABCCC. O Bocal será transmitido pelas mídias oficiais do Cavalo Crioulo e a fase final, também, pelo Lance Rural e pelo Canal do Criador.