Quase 40% dos agricultores gaúchos já sacaram o SOS Estiagem

Em 10 dias, aproximadamente 25.633 agricultores gaúchos, 38% do total de 67.456, que se enquadram no grupo dois do pagamento do SOS estiagem, sacaram os valores a que têm direito. Segundo a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), o benefício é destinado a agricultores que tiveram perdas com a estiagem neste ano e, para saber se tem direito ao benefício, basta consultar no site com o número de CPF. Para resgatar o valor, o beneficiário deverá ir a uma agência do Banrisul e apresentar documento com foto e o número de CPF.

Até 25 de novembro, 87% dos 12.978 beneficiários do primeiro grupo um (assentados da Reforma Agrária, quilombolas, indígenas e ribeirinhos residentes no meio rural) realizaram o resgate do valor.

