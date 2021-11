publicidade

O preço dos ovos apresentou recuo pela terceira vez consecutiva na última semana de outubro, por conta da diminuição do poder de compra do consumidor final. As desvalorizações geraram sobra de ovos e redução do poder de compra dos produtores, mesmo em um cenário de queda de preços dos insumos mais consumidos na avicultura de postura. As informações são do Cepea/Esalq, da USP.