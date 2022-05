Ranolfo Vieira Júnior abre oficialmente a Fenasul, em Esteio

publicidade

O governador do Rio Grande do Sul abriu oficialmente, na noite desta quarta-feira, a 16ª Fenasul e 23ª Expoleite, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, que ocorrem até o próximo domingo, dia 22. Ranolfo Vieira Júnior reiterou a importância do agronegócio para o Estado, responsável por 40% do PIB gaúcho, e a importância da retomada das feiras presenciais como meio de fomento ao setor.

Depois da cerimônia de abertura, Ranolfo percorreu os estandes da feira, que tem parceria e suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR). A pasta está participando com cerca de 40 servidores de sete supervisões regionais, entre eles médicos veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas e servidores das áreas administrativa e de serviços rurais.

Hoje à tarde, às 16h, será conhecida a vencedora do tradicional concurso leiteiro da Expoleite, comemorado com o Banho de Leite. O concurso avalia a produção das vacas leiteiras expostas, nas categorias adulta e vaca jovem.As atividades da Fenasul Expoleite estão em maioria concentradas na área do pavilhão do gado leiteiro. A entrada do público no parque é gratuita.