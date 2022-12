Região Sul lidera em financiamentos no Plano Safra

publicidade

Os produtores gaúchos contrataram R$ 28,4 bilhões no Plano Safra 2022/2023 até novembro, o que representa 46% do total desembolsado na região Sul, com o maior valor em financiamentos do país, de R$ 61,8 bilhões. Este valor representa 35,33% das contratações totais do país no período, de R$ 174,9 bilhões, divididos em R$ 112,4 bilhões para custeio, R$ 43 bilhões para investimentos, R$ 10,5 bilhõe para comercialização e R$ 8,9 bilhões para industrialização, de acordo com levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) publicado nesta quarta-feira.

De acordo com o gerente de relações institucionais e sindicais da Ocergs Organização Cooperativa, Tarcísio Minetto, o Rio Grande do Sul contratou R$ 23 bilhões em crédito rural durante todo o ano/safra 2021/2022, o que demonstra grande aumento este ano. Para ele, os principais motivos para o crescimento estão a estiagem da última safra e o aumento nos custos de produção, que levaram a uma maior necessidade de recursos para os produtores. Com esse volume de crédito, o gerente se preocupa eventuais prejuízos, devido à possibilidade de uma nova estiagem este ano e falta de seguro agrícola. Segundo ele, também há risco de falta de recursos no Plano Safra, como visto em 2021/2022, em especial daqueles via BNDES. “O importante é que não falte recurso até o final do ano agrícola”, enfatiza Minetto.

