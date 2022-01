Registros da raça Holandesa crescem 16,3% em 2021

publicidade

O número de registros da raça Holandesa no Rio Grande do Sul cresceu 16,3% de 2020 para 2021, passando de 8,02 mil para 9,33 mil animais. Segundo a Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), incremento foi resultado de visitas a 70 propriedades em todo o Rio Grande do Sul com o objetivo de orientar os criadores sobre temas como registro, controle leiteiro e classificação linear. “Mesmo nesta pandemia tivemos o recorde de novos sócios, o que é algo muito difícil”, acrescenta o presidente da Gadolando, Marcos Tang, que enaltece também os que continuaram fazendo registros.