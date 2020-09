Regulamento da Expointer 2020 Digital é lançado

publicidade

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) divulgou ontem o regulamento e as exigências sanitárias que terão que ser respeitados durante a 83ª Exposição Estadual de Animais, que ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, de 26 de setembro a 4 de outubro, durante a Expointer 2020 Digital. De acordo com o documento, as inscrições de animais serão aceitas até o dia 14 de setembro e a admissão no parque vai de 21 de setembro a 1° de outubro.

Pelo regulamento, as inscrições de bovinos, ovinos, equinos, bubalinos e aves devem ser feitas junto às associações de raças que, por sua vez, repassarão os dados à Seapdr. O regulamento permite a entrada de animais suscetíveis à febre aftosa oriundos de outros estados e do exterior, desde que observadas as recentes instruções normativas publicadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Seapdr.

Como acontece todos os anos, os expositores precisarão apresentar as Guias de Trânsito Animal (GTAs), comprovações de vacinas, atestados negativos de determinadas doenças e outras informações no momento do ingresso dos animais no parque. A programação da chegada dos expositores seguirá um cronograma diário que será informado após o término das inscrições.

Com inscrições abertas desde 28 de agosto, a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco) recebeu até ontem o cadastro de 57 animais Texel, Suffolk, Poll Dorset e Ovinos Naturalmente Coloridos. Anderson Pinto, do setor de exposições da Arco, acredita que outras raças também participarão, porque já manifestaram interesse. A Arco receberá inscrições até o dia 9.

Durante a Expointer 2020 Digital quatro canais transmitirão as notícias, debates, entrevistas, provas técnicas, leilões de animais, lançamentos de produtos e shows aos interessados pela Internet. O parque não abrirá ao público durante o evento.